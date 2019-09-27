Герус инициирует возврат НДС на импортное оборудование для СЭС и ВЭС

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус инициирует отмену нормы об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемого энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций.

"Это абсолютно недопустимая ситуация, когда импортеры получают льготное НДС, не уплачивают его в государственный бюджет, а украинские производители при худших условиях вынуждены платить НДС… С понедельника (30 октября – ИФ) зарегистрирую соответствующий законопроект, чтобы максимально быстро отменить эту льготу по импорту оборудования", – сказал он в ходе совещания, посвященного вопросам законодательного регулирования государственной поддержки развития проектов в сфере возобновляемой энергетики, в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, в конце 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которыми освободила от уплаты НДС на импортируемое энергоборудование для СЭС и ВЭС.