Политика

17:31 27.09.2019

Пристайко поблагодарил Могерини за консолидацию поддержки Украины в ЕС

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Пристайко поблагодарил Могерини за консолидацию поддержки Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины в пятницу, встреча прошла 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.

Теги: #ес #могерини #пристайко
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