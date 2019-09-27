Пристайко поблагодарил Могерини за консолидацию поддержки Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины в пятницу, встреча прошла 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.