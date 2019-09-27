Политика

17:24 27.09.2019

Спикер Палаты представителей США увидела российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

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Спикер Палаты представителей США увидела российский след в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что Россия причастна к ситуации вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, комментируя эту ситуацию.

При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма состоявшейся в июле беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Ранее на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

Теги: #рф #зеленский #трамп #сша
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