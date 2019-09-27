Политика

17:03 27.09.2019

Украина разрешила Польше поисково-эксгумационные работы

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Украина разрешила Польше поисково-эксгумационные работы

Украина предоставляет Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ на своей территории, сообщает "Польское радио" в пятницу со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Цихоцкий, в частности, подтвердил, что Украина передала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ. Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе, как пояснил Боднар польским журналистам, Украина дала Польше положительный ответ.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 31 августа заявил, что глава Украинского государства пообещал решить вопрос отмены моратория на проведение эксгумационных работ.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов разблокировать разрешения на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории. Президент Украины сообщил, что он и Дуда договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы "все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить общее светлое будущее".

Теги: #эксгумация #польша
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