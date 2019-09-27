Политика

16:26 27.09.2019

НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

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НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о допросе в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) нардепа, пятого президента Украины Петра Порошенко, не уточнив, в рамках какого уголовного производства проводились следственные действия.

"У нас в понедельник (23 сентября – ИФ) был на допросе бывший президент Украины. Мы же не делали из этого сенсацию… Пятый президент", - сказал Холодницкий в интервью радио "НВ" в пятницу.

Холодницкий добавил: "Он (Порошенко - ИФ) пришел на допрос в НАБУ, его допросили. И пошел нормальный юридический разговор и работа, без пиара и публичных повесток".

Отвечая на вопрос о том, в рамках какого дела был допрошен Порошенко, руководитель САП сказал: "Я вам не скажу сейчас, это тайна следствия".

Теги: #набу #порошенко #холодницкий
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