Пресс-секретарь Зеленского заявила, что не толкала журналиста "Схем", и призвала его к цивилизованному поведению

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пояснила, что не толкала, а останавливала журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда тот пытался вплотную приблизиться к главе Украинского государства в Нью-Йорке, вторгаясь в его "личное пространство", которое является и его зоной безопасности.

"Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его/ее безопасность", - написала она на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию.

Мендель отметила, что особенно важно это осознавать "после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве" (скорее всего, имеется в виду покушение на жизнь добровольца АТО Адама Осмаева в июне 2017 года - ИФ).

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованное поведение - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подчеркнула она.

Мендель указала, что о ней уже неоднократно распространяли неправдивую информацию. "Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя", - добавила она.