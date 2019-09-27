Политика

16:16 27.09.2019

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что не толкала журналиста "Схем", и призвала его к цивилизованному поведению

1 мин читать
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что не толкала журналиста "Схем", и призвала его к цивилизованному поведению

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель пояснила, что не толкала, а останавливала журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда тот пытался вплотную приблизиться к главе Украинского государства в Нью-Йорке, вторгаясь в его "личное пространство", которое является и его зоной безопасности.

"Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его/ее безопасность", - написала она на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию.

Мендель отметила, что особенно важно это осознавать "после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве" (скорее всего, имеется в виду покушение на жизнь добровольца АТО Адама Осмаева в июне 2017 года - ИФ).

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованное поведение - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подчеркнула она.

Мендель указала, что о ней уже неоднократно распространяли неправдивую информацию. "Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя", - добавила она.

Теги: #схемы #мендель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 23.08.2019
Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

12:07 22.08.2019
Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ

17:26 09.07.2019
Генпрокуратура направила повторный запрос в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ

Генпрокуратура направила повторный запрос в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ

22:56 05.07.2019
Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

20:56 05.07.2019
В ОП опровергают информацию о наличии у пресс-секретаря Зеленского автомобиля с именным номером "Mendel"

В ОП опровергают информацию о наличии у пресс-секретаря Зеленского автомобиля с именным номером "Mendel"

00:57 04.07.2019
Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

17:35 10.06.2019
У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

17:15 10.06.2019
Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

17:07 10.06.2019
В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

17:18 06.06.2019
"Дорожная карта" Украины по Минским переговорам пока не будет публичной, ее согласуют с партнерами по нормандскому формату – пресс-секретарь президента

"Дорожная карта" Украины по Минским переговорам пока не будет публичной, ее согласуют с партнерами по нормандскому формату – пресс-секретарь президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

Туск на Генассамблее ООН: вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные, как в случае с Украиной

Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе – правительство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина разрешила Польше поисково-эксгумационные работы

САП не согласовывала "прослушку" Трубы – Холодницкий

НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

Для реализации "формулы Штайнмайера" должны быть соблюдены стандарты безопасности и установлен контроль на границе с РФ - Кучма

Кучма о нынешней Раде: Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа

Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

КС отказал в открытии производства относительно нормы закона, предусматривающей отчет директора ГБР перед президентом, Радой и Кабмином

Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений– глава Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА