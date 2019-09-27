Политика

13:07 27.09.2019

КС отказал в открытии производства относительно нормы закона, предусматривающей отчет директора ГБР перед президентом, Радой и Кабмином

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КС отказал в открытии производства относительно нормы закона, предусматривающей отчет директора ГБР перед президентом, Радой и Кабмином

Конституционный суд Украины (КС) отказал в открытии производства в деле по представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Основному закону норм закона о Государственном бюро расследований (ГБР), в которых речь идет об отчете директора ГБР перед президентом, парламентом и правительством.

"Постановлено Определение Большой палаты КС об отказе в открытии конституционного производства в части конституционного представления 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) положений части второй статьи 23 закона о "Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года №794–VIII", - сообщается на сайте КС.

Согласно части второй статьи 23 закона "О Государственном бюро расследований" директор ГБР информирует президента Украины, Верховную Раду и Кабинет министров по основным вопросам деятельности ГБР и его подразделений, о выполнении возложенных на него задач, соблюдении законодательства, прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, ежегодно до 1 апреля директор ГБР подает президенту Украины, парламенту и правительству письменный отчет о деятельности ГБР за предыдущий год.

Теги: #гбр #кс
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