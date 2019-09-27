Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда... не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не обвинял Украину в незаконном влиянии на выборы 2016 года, когда такие факты были представлены. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!", - написал Джулиани в своем твиттере в пятницу.