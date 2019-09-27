Политика

13:00 27.09.2019

Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

1 мин читать
Джулиани намерен предоставить видеозаписи и документы, доказывающие незаконное влияние Украины на выборы в США в 2016г

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда... не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не обвинял Украину в незаконном влиянии на выборы 2016 года, когда такие факты были представлены. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!", - написал Джулиани в своем твиттере в пятницу.

Теги: #сша #обвинение #трамп #украина #джулиани
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 27.09.2019
В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

12:20 27.09.2019
В Украине сохраниться теплая погода, пройдут небольшие дожди

В Украине сохраниться теплая погода, пройдут небольшие дожди

10:43 27.09.2019
США вряд ли продлят лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei

США вряд ли продлят лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei

09:15 27.09.2019
Китай никогда не будет ослаблен торговыми войнами, не собирается бросать вызов США

Китай никогда не будет ослаблен торговыми войнами, не собирается бросать вызов США

08:29 27.09.2019
МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

07:49 27.09.2019
Близ Белой Церкви водитель фуры, пытаясь избежать столкновения с трактором, выехал на встречку и врезался в микроавтобус, водитель и пассажир которого погибли

Близ Белой Церкви водитель фуры, пытаясь избежать столкновения с трактором, выехал на встречку и врезался в микроавтобус, водитель и пассажир которого погибли

07:21 27.09.2019
Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:26 27.09.2019
Украина и Гренада установили дипломатические отношения

Украина и Гренада установили дипломатические отношения

03:46 27.09.2019
Пристайко и Пейчинович-Бурич обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

Пристайко и Пейчинович-Бурич обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

02:27 27.09.2019
Трамп в Twitter: президент Украины опроверг давление на него, это лучшее доказательство

Трамп в Twitter: президент Украины опроверг давление на него, это лучшее доказательство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

Туск на Генассамблее ООН: вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные, как в случае с Украиной

Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе – правительство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

КС отказал в открытии производства относительно нормы закона, предусматривающей отчет директора ГБР перед президентом, Радой и Кабмином

Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений– глава Минсоцполитики

Правительство Украины сохраняет ожидания относительно согласования новой программы с МВФ до конца года

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

Глава Минсоцполитики Украины выступает за упрощение механизмов действующей солидарной пенсионной системы

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет

США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека - Помпео

Туск на Генассамблее ООН: вы должны помогать слабым, если на них нападают сильные, как в случае с Украиной

Спикер Палаты представителей Конгресса Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА