Правительство Украины сохраняет ожидания относительно согласования новой программы с МВФ до конца года

Правительство сохраняет ожидания относительно согласования новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) до конца текущего года, подтвердил журналистам заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Да", - ответил Николайчук на соответствующий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу на Ukrainian Financial Forum, организованном ICU.

По его словам, заявление миссии МВФ было ожидаемым. «Работа идет, все по плану, на техническом уровне консультации продолжаются», - добавил Николайчук.

Как сообщалось, миссия МВФ приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена, распространенном в пятницу утром.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.

Ранее НБУ прогнозировал, что соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.