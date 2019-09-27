Политика

11:50 27.09.2019

Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

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Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе - он за границей

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда вызывался на допрос в качестве свидетеля по делу о возможных правонарушениях при переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

"Порошенко не пришел на допрос в пятницу. Он вызывался для проведения следственных действий в уголовном производстве, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она подчеркнула, что Порошенко был заблаговременно уведомлен о дате и времени допроса.

В то же время, как стало известно агентству, адвокат Порошенко Игорь Головань передал в ГБР документ, в котором указывает, что Порошенко не сможет прибыть на допрос 27 сентября, поскольку находится за границей.

Теги: #гбр #допрос #порошенко #керченский_пролив
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