Политика

21:07 26.09.2019

США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека - Помпео

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США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека - Помпео

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за "тяжелые нарушения прав человека", сообщает в четверг Госдеп США.

"Сегодня мы вносим в санкционный список Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность к серьезному нарушению прав человека", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, размещенном в Twitter.

В нем отмечается, что в кризисе в Венесуэле и на Кубе повинно "игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро".

Теги: #сша #кастро #санкции #куба
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