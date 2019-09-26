Политика

18:39 26.09.2019

Без позиции канцлера Германии и президента Франции санкции против России были бы невозможны - Петр Порошенко

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Без позиции канцлера Германии и президента Франции санкции против России были бы невозможны - Петр Порошенко

(на языке оригинала)

Безумовно, цей скандал дуже шкідливий для України, – заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Польщі, коментуючи на прохання журналістів публікацію стенограми розмови президентів США та України.

Водночас він підкреслив, що не буде коментувати суть цієї розмови: "Я не буду коментувати телефонні розмови президентів інших країн. Я вважаю, що це точно не та справа, якою я маю займатись".

"Позиція третя – всі останні п’ять років ми отримували безпрецедентну двопартійну підтримку з боку американських конгресменів, американських сенаторів, американських президентів і американського народу", – нагадав п’ятий президент України.

За його словами, для України життєво необхідно зберегти двосторонню підтримку. "Ні в якому разі не можна Україні бути залученою до тої передвиборчої внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки, або у будь-яких інших державах", – додав він.

"Ми вдячні США за підтримку, яку вони демонстрували, надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою допомогою, економічною допомогою, місіями радників", – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент України також особливо наголосив на широкій допомозі ЄС, яку отримувала Україна.

"Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. Це те, на що Путін не розраховував – що 28 країн-членів об’єднаються і спільно приймуть рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу, яку вони надавали Україні", – сказав він.

"Сума, яку надав нам ЄС, була безпрецедентною. Можу наголосити, як людина яка володіла повним об’ємом інформації щодо переговорів щодо безпеки України – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський Союз", – заявив Петро Порошенко.

"Я – людина, яка брала безпосередню участь, починаючи з червня 2014 року, у першому пакеті санкцій проти РФ. Роль канцлера Меркель і президента Макрона, президента Олланда важко перебільшити. Наголошую, обсяг підтримки був такий, що ніколи ЄС жодній країні світу такий обсяг підтримки не надавав", – підкреслив п’ятий президент України.

За його словами, в грудні Євросоюз має розглянути питання про продовження санкцій.

"Санкції і світова коаліція на підтримку України працює лише тоді, коли вона глобальна. Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, це руйнує коаліцію", – зауважив він.

"Саме тому я сподіваюся, що зараз дипломатичними зусиллями наслідки цього скандалу будуть мінімізовані і нам вдасться розраховувати на продовження санкцій у грудні, якщо РФ відмовиться імплементувати Мінські домовленості, які були прийняті п’ять років тому, які є юридичною базою для застосування санкцій проти Росії як інструмент тиску, щоб вона виконала Мінські домовленості", – зазначив Петро Порошенко.

Він додав, що це означатиме, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій, віддати неконтрольовану ділянку україно-російського кордону під контроль України, роззброїти незаконні військові формування і створити необхідні безпекові умови для початку політичного процесу.

"Поки що жодного кроку Росії в цьому напрямку ми не бачимо", – зауважив він.


 

Теги: #зеленский #порошенко #трамп
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