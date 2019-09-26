Политика

17:03 26.09.2019

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу информатора на разговор Трампа с Зеленским

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Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу информатора на разговор Трампа с Зеленским

Постоянный комитет по делам разведки Палаты представителей США опубликовал текст жалобы информатора на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

Из скан-копии документа от 12 августа, размещенного на сайте постоянного комитета, следует, что он адресована главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США Ричарду Бурру и Адаму Шиффу.

В настоящее время в комитете по разведке в связи с этой ситуацией проходят слушания с участием и.о. директора Национальной разведки Джозефа Макгуайера.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Теги: #сша #зеленский #трамп
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