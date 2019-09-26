Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Кабинет министров Украины возложил временное исполнение обязанностей главы Государственной службы геологии и недр на директора департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.

Соответствующее решение утверждено распоряжением КМУ №843-р от 25 сентября 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Ранее, 25 августа, Кабинет министров Украины уволил Олега Кирилюка с должности главы Государственной службы геологии и недр. Кирилюк с мая 2017 года возглавлял Госгеонедр с приставкой временно исполняющего обязанности. В марте-2019 был утвержден в этой должности.