Политика

15:08 26.09.2019

"Евросолидарность" потребует объяснений Рябошапки в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского

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"Евросолидарность" потребует объяснений Рябошапки в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского

В партии "Европейская солидарность" отмечают, что в обнародованной накануне Белым домом стенограмме разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским последний позволил себе опрометчивые и непродуманные высказывания, которые могут осложнить международную поддержку Украины.

"Как стало известно из самой стенограммы, во время разговора президент Зеленский поставил под сомнение помощь, которая в последние годы оказывалась Украине Европейским Союзом, в частности, Германией и Францией. А также сделал откровенное заявление, что новый генеральный прокурор (Руслан Рябошапка – ИФ) является "100 процентов его человеком", чем поставил под сомнение независимость и беспристрастность на только самого генпрокурора, но и прокуратуры как института в целом", - говорится в заявлении "Евросолидарности", обнародованном в четверг пресс-службой политсилы.

В связи с этим партия "с глубоким беспокойством отмечает, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины".

Как следствие, "Евросолидарность" призывает Зеленского, его офис и МИД Украины приложить все усилия для сохранения двухпартийной поддержки Украины в США, также сохранить высокий уровень доверия и поддержки с европейскими партнерами страны, в частности, странами нормандского формата".

"Мы ценим предоставленную в течение пяти лет военную, макрофинансовую помощь и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США и ЕС и обращаемся к властям с требованием сохранить доверительные отношения со всеми партнерами на том же уровне, чтобы Украина не осталась один на один с агрессивной политикой (президента РФ Владимира - ИФ) Путина", - говорится в заявлении.

Отдельно в партии отмечают, что "хвастовство президента Украины тем, что новый "генеральный прокурор 100% является его человеком" ставит под сомнение возможность неполитизированной, беспристрастной, неангажированной работы прокуратуры и правосудия в Украине в целом".

Также в политсиле вызывает глубокое беспокойство та спешка, "с которой пропихивались изменения в закон о прокуратуре, которые перечеркнули обязательства Украины перед Европейским Союзом в части реформирования этого института, и возвращают этот орган на годы и десятилетия назад к карательно-репрессивной машине".

В связи с этим "Европейская солидарность" считает необходимым пригласить в парламент генерального прокурора Руслана Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона.

"Во вторник, на согласительном совете "Евросолидарность" выступит с такой инициативой", - заявили в партии.

Лидером партии "Евросолидарность" является пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Евросолидарность" потребует объяснений Рябошапки в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Киев. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В партии "Европейская солидарность" отмечают, что в обнародованной накануне Белым домом стенограмме разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским последний позволил себе опрометчивые и непродуманные высказывания, которые могут осложнить международную поддержку Украины.

"Как стало известно из самой стенограммы, во время разговора президент Зеленский поставил под сомнение помощь, которая в последние годы оказывалась Украине Европейским Союзом, в частности, Германией и Францией. А также сделал откровенное заявление, что новый генеральный прокурор (Руслан Рябошапка – ИФ) является "100 процентов его человеком", чем поставил под сомнение независимость и беспристрастность на только самого генпрокурора, но и прокуратуры как института в целом", - говорится в заявлении "Евросолидарности", обнародованном в четверг пресс-службой политсилы.

В связи с этим партия "с глубоким беспокойством отмечает, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины".

Как следствие, "Евросолидарность" призывает Зеленского, его офис и МИД Украины приложить все усилия для сохранения двухпартийной поддержки Украины в США, также сохранить высокий уровень доверия и поддержки с европейскими партнерами страны, в частности, странами нормандского формата".

"Мы ценим предоставленную в течение пяти лет военную, макрофинансовую помощь и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США и ЕС и обращаемся к властям с требованием сохранить доверительные отношения со всеми партнерами на том же уровне, чтобы Украина не осталась один на один с агрессивной политикой (президента РФ Владимира - ИФ) Путина", - говорится в заявлении.

Отдельно в партии отмечают, что "хвастовство президента Украины тем, что новый "генеральный прокурор 100% является его человеком" ставит под сомнение возможность неполитизированной, беспристрастной, неангажированной работы прокуратуры и правосудия в Украине в целом".

Также в политсиле вызывает глубокое беспокойство та спешка, "с которой пропихивались изменения в закон о прокуратуре, которые перечеркнули обязательства Украины перед Европейским Союзом в части реформирования этого института, и возвращают этот орган на годы и десятилетия назад к карательно-репрессивной машине".

В связи с этим "Европейская солидарность" считает необходимым пригласить в парламент генерального прокурора Руслана Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона.

"Во вторник, на согласительном совете "Евросолидарность" выступит с такой инициативой", - заявили в партии.

Лидером партии "Евросолидарность" является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Теги: #рябошапка #трамп #евросолидарность #зеленский
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