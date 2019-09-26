Политика

14:14 26.09.2019

Верховный суд 3 октября рассмотрит иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении его в должности

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Верховный суд 3 октября рассмотрит иск экс-генпрокурора Шокина о восстановлении его в должности

Кассационный административный суд Верховного суда Украины рассмотрит 3 октября иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Иск Шокина значится на сайте Верховного суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. Рассмотрение иска назначено на 10.00 3 октября.

В своем иске к пятому президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде заявитель просит "о пересмотре судебного решения по вновь выявленным обстоятельствам". Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, "о признании незаконным и отмене решения".

Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 10 февраля 2015г по 3 апреля 2016г.

После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

В последнее время в СМИ имя Шокина упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма"), в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского от 25 июля 2019г, вероятно также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело "Бурисмы", не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.

Теги: #прокуратура #суд #шокин
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