Тимошенко призывает Зеленского провести всенародный референдум по рынку земли и немедленно принять закон о референдумах по народной инициативе

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный референдум по рынку земли, для чего обеспечить немедленное принятие в парламенте закона о референдумах по народной инициативе и не принимать законопроект Кабинета министров №2178 о внесении изменений в законодательство об обороте земель сельхозназначения.

"Я обращаюсь сейчас к президенту Украины от имени нашей партии, нашей фракции, с требованием: перед тем, как ставить подобные законопроекты о продаже 72% территории Украины иностранцам, обратиться к народу и провести всеукраинский референдум о том, есть ли поддержка украинцев для продажи сельскохозяйственной земли "практически с молотка", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что в предвыборной программе Зеленского говорится о "народовластии через референдумы". "Нужно спросить у народа Украины, готов ли он продать свою территорию во время войны, и готов ли отдать прибыть, которую рождает украинская земля, большим иностранным корпорациям", - подчеркнула политик.

Лидер "Батькивщины" указала, что во время времена президентства Виктора Януковича в Украине был отмене закон о проведении референдума по народной инициативе. "Но у президента Украины есть сегодня все полномочия немедленно огласить как первоочередной закон о проведении референдума, особенно учитывая то, что референдумы – это было главное обещание президента во время его предвыборной кампании", - отметила она.

Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" разработала законопроект о проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе и в четверг он будет зарегистрирован в парламенте. "И если есть воля президента, то он может сегодня до конца дня определить этот законопроект как первоочередной и рассмотреть его уже в среду на заседании Верховной Рады. Просим немедленно, на предстоящей сессионной неделе, закон о всеукраинском референдуме рассмотреть и принять в целом", - призвала она.

Политик также рассказала о подготовленном втором законопроекте, которым предусмотрено, что принятие решения о продаже сельскохозяйственной земли в Украине может происходить исключительно на основании всеукраинского референдума.

По словам Тимошенко, согласно предложенному командой президента Зеленского законопроекту, решено продать "всю сельскохозяйственную землю, 42 млн гектаров, что составляет 72% территории суверенной независимой Украины, в том числе, иностранцам".

"В соответствии с поданным по поручению президента законопроектом землю смогут покупать граждане Украины, в том числе, те, у кого есть двойное гражданство, то есть паспорта других государств. Да, покупателями земли могут быть юридические лица, созданные по законодательству Украины, но не все знают, что по закону в Украине может быть зарегистрировано украинское предприятие, в котором 99% собственности будет принадлежать иностранным гражданам или компаниям", - пояснила политик.

Лидер "Батькивщины" добавила, что законопроект №2178 предусматривает, что одно предприятие с иностранными инвестициями может купить 210 тыс. га земли в Украине, а несколько аффилированных с ним лиц "могут купить в иностранную собственность до 1 млн га земли". "То есть, это утверждение и развитие аграрной олигархии, которая и сегодня разрушает аграрный сектор Украины", - считает она.