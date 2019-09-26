Политика

13:44 26.09.2019

Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей замгенпрокурора

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Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей замгенпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка накануне уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"В связи с вступлением в действие закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019г подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генерального прокурора С.Кизя и Ю.Столярчука", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого замгенпрокурора Юрия Севрука, замгенпрокурора Дмитрия Сторожука и Анжелу Стрижевскую.

Теги: #рябошапка #прокуратура #кадры
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