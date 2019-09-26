Для Украины опасно, когда депутаты голосуют как марионетки – вице-президент делегации Европарламента в комитете Ассоциации Украина-ЕС

Вице-президентам делегации Европейского парламента в Комитет Ассоциации Украина-ЕС, представитель группы Зеленых из Германии Виола фон Крамон-Таубадел (Viola Von Cramon-Taubadel) заявляет, что для Украины опасна ситуация, в которой депутаты Верховной Рады голосуют в поддержку законопроектов, с которыми они не знакомы.

Об этом она заявила в четверг в Брюсселе по окончании первого заседания делегации ЕП в комитет Ассоциации Украина-ЕС, на котором депутат была избрана вице-президентом.

Крамон-Таубадел отметила, что "не в наших интересах, чтобы новый президент продолжал депутатов лишать их прав и отменял основы структур политической демократии".

"Первые недели показали, что для Зеленского важно быть эффективным, важно спешить с реформами без соответствующих процедур в парламенте. Это очень опасно. Если вы позволяете своим депутатам голосовать за одну ночь 66 законодательных проектов – у них нет ни малейшего представления, что они голосуют. Они не информированы. Они как марионетки. Не в наших интересах после всего, после революции в избирательных урнах потом закончить полным уничтожением парламентской системы", - аргументировала она свое мнение.

По словам вице-президента делегации, на следующей неделе она намерена предложить направить депутатам Верховной Рады открытое письмо, "в котором мы укажем, что видим много опасностей".

"Необходимо показать украинским политикам, особенно команде Зеленского, что мы этого не примем. Это опасно для Украины и опасно в целом. Одно – провести свободные и справедливые выборы и другое – после всего работать в рамках демократической структуры. Я не так давно вернулась из Украины, я знакома с ситуацией, и мы должны посмотреть, как очень дипломатично направить наши предложения", - детализировала политик.

Крамон-Таубадел выразила надежду на "хороший диалог и сотрудничество с коллегами в Верховной Раде", выступает за то, что "помочь им в их борьбе за их права". "Потому что я вижу крупный конфликт с Офисом президента. Как мы это решим? Конечно, в наших интересах видеть, что Украина продвигается успешным путем, успешным бизнес и экономическим путем, но этого не достаточно", - считает она.

Вице-президент также выразила уверенность, что для Украины наступило "решающее время", и она хотела бы видеть делегацию Европарламента в Комитете Ассоциации такой, у которой есть соответствующая позиция. "Наш совет – быть осторожным, обсуждать (предложенные законопроекты), работать так, как должен работать парламент, чтобы у оппозиции также были надлежащие права, иметь зрелую демократическую процедуру так, как это предлагается все время Венецианской комиссией и другими", - подчеркнула она.