Политика

12:53 26.09.2019

Гончаренко просит Офис президента предоставить свою расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленеского

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Гончаренко просит Офис президента предоставить свою расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленеского

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Офис президента Украины за стенограммой телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 25 июля.

"Прошу предоставить мне официальный украинский перевод полного текста стенограммы телефонного разговора между президентом Украины и президентом США, который состоялся 25 июля текущего года, учитывая тот факт, что официальный американский перевод этого разговора был обнародован Белым домом 25 сентября текущего года", - говорится в тексте депутатского запроса на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, скан-копию которого Гончаренко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.

24 сентября Трамп заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с Зеленским с разрешения украинской стороны и на следующий день она была обнародована.

Теги: #зеленский #гончаренко #трамп
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