Политика

12:22 26.09.2019

Упоминание лидеров ФРГ и Франции в телефонном разговоре Зеленского и Трампа - уровень большой политики, а не личных обид, считает Кулеба

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Упоминание лидеров ФРГ и Франции в телефонном разговоре Зеленского и Трампа - уровень большой политики, а не личных обид, считает Кулеба

Упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. При этом он отметил, что Киев предпримет необходимые дипломатические шаги в сложившейся ситуации с партнёрами в Евросоюзе.

"Если бы мы с вами читали все стенограммы лидеров, которые обсуждают, например, Украину между собой, у нас сейчас вектор дискуссии был бы немножко другой. Есть реальная дипломатия, реальные процессы. Люди разговаривают, говорят иногда одно, иногда другое - это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

"Я бы хотел, к примеру, почитать стенограмму, как президент (Франции Эмманюэль – ИФ) Макрон с президентом (России Владимиром – ИФ) Путиным обсуждает Украину. И потом мы решали бы, кто на кого должен обижаться, и какие кризисы должны возникать", - добавил украинский вице-премьер.

Он подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит поддержку Европейского Союза в целом, Германии и Франции в частности. При этом Кулеба отметил, что есть вопросы, в которых позиции сторон расходятся, например, в вопросах возвращения России в G7, газопровода "Северный поток-2".

"Но фундаментально мы, конечно, ценим их поддержку. И на рабочем уровне все, что должно быть сделано, будет сделано. Но ни (канцлер ФРГ Ангела – ИФ) Меркель, ни Макрон - не новички в дипломатии. И они прекрасно понимают контексты того, что происходило, и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, чтобы решить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего положения дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид - это уровень большой политики", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли потребность в извинениях Украины после публикации стенограммы телефонного разговора лидеров США и Украины.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

Президент Украины в телефонном разговоре с президентом США говорил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель делают не так много, как могли бы, для помощи Украине в борьбе против российской агрессии и усилении санкций против РФ.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал он в разговоре с Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дом.

Зеленский считает, что, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, в "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС". По его мнению, США делают больше ЕС, особенно, когда речь идет о санкциях против России.

Теги: #кулеба #зеленский #трамп #макрон #меркель
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