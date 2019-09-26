Кулеба считает визит президента Украины в США успешным, если вычесть внутриполитический американский контекст

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает в целом успешным визит главы Украинского государства Владимира Зеленского в Нью-Йорк (США) на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

"Жизнь бурная. Визит совпал с внутренним американским кризисом, свидетелями которого мы являемся. Думаю, что президент (Зеленский – ИФ) имел очень сильную речь на Генеральной ассамблее ООН. И не нужно забывать, что поехал он, в основном, именно с этой целью. У него был ряд встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО, состоялась встреча с президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом – ИФ), что также важно", - сказал Кулеба журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о результатах визита Зеленского.

"Потому если вычесть этот внутреннеполитический американский контекст, который я не могу комментировать, потому что это внутреннее дело Америки, я считаю, что визит был успешным", - подчеркнул вице-премьер.