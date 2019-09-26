Политика

11:40 26.09.2019

Кулеба считает визит президента Украины в США успешным, если вычесть внутриполитический американский контекст

1 мин читать
Кулеба считает визит президента Украины в США успешным, если вычесть внутриполитический американский контекст

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает в целом успешным визит главы Украинского государства Владимира Зеленского в Нью-Йорк (США) на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

"Жизнь бурная. Визит совпал с внутренним американским кризисом, свидетелями которого мы являемся. Думаю, что президент (Зеленский – ИФ) имел очень сильную речь на Генеральной ассамблее ООН. И не нужно забывать, что поехал он, в основном, именно с этой целью. У него был ряд встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО, состоялась встреча с президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом – ИФ), что также важно", - сказал Кулеба журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о результатах визита Зеленского.

"Потому если вычесть этот внутреннеполитический американский контекст, который я не могу комментировать, потому что это внутреннее дело Америки, я считаю, что визит был успешным", - подчеркнул вице-премьер.

Теги: #кулеба #зеленский #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 26.09.2019
Трамп запретил въезд в США официальным представителям Ирана и Венесуэлы

Трамп запретил въезд в США официальным представителям Ирана и Венесуэлы

03:57 26.09.2019
Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой товарищ, вся моя команда – "мои люди", но они не моя собственность, я им не приказываю

Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой товарищ, вся моя команда – "мои люди", но они не моя собственность, я им не приказываю

03:45 26.09.2019
Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

03:35 26.09.2019
Зеленский отмечает, что дата встречи в "нормандском формате" пока, к сожалению, не согласована

Зеленский отмечает, что дата встречи в "нормандском формате" пока, к сожалению, не согласована

03:27 26.09.2019
Зеленский о критике европейских лидеров: я сказал правду, за помощь Украине спасибо, но тот же "Северный поток-2" для нас угроза

Зеленский о критике европейских лидеров: я сказал правду, за помощь Украине спасибо, но тот же "Северный поток-2" для нас угроза

03:08 26.09.2019
Зеленский: для меня "дело сына Байдена" – одно из очень многих, и я даже не знаю его деталей

Зеленский: для меня "дело сына Байдена" – одно из очень многих, и я даже не знаю его деталей

02:53 26.09.2019
Зеленский: Лавров подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе

Зеленский: Лавров подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе

02:41 26.09.2019
Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

00:37 26.09.2019
Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

00:18 26.09.2019
Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о критике европейских лидеров: я сказал правду, за помощь Украине спасибо, но тот же "Северный поток-2" для нас угроза

Зеленский: для меня "дело сына Байдена" – одно из очень многих, и я даже не знаю его деталей

Зеленский: Лавров подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе

Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова и членом коллегии МВД

Сенат США проголосует по резолюции о включении в оборонный бюджет требования к президенту ввести при необходимости санкции против РФ

Лидер британской оппозиции не против всеобщих выборов, если Джонсон получит отсрочку Brexit

Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

Джонсон призывает оппозицию быстро выбрать между Brexit и "судным днем" с избирателями

Зеленский на встрече с еврейскими организациями США: Украина не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости

В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА