Сенат США проголосует по резолюции о включении в оборонный бюджет требования к президенту ввести при необходимости санкции против РФ

Сенат США согласился проголосовать по резолюции о включении в ежегодный проект военного бюджета (National Defense Authorization Act) положения, обязующего президента вводить санкции против РФ и правительств прочих стран в случае установления факта их вмешательства в выборы США.

По данным агентства Bloomberg, резолюция была предложена сенатором-демократом Крисом ван Холленом.

Однако, уточняет в четверг Bloomberg, и Сенату, и Палате представителей Конгресса США еще предстоит проголосовать за одну и ту же компромиссную версию National Defense Authorization Act (NDAA), чтобы он обрел силу закона. При этом неясно, войдет ли резолюция о возможных санкциях против РФ в окончательную редакцию закона.

Только после того, как проект оборонного бюджета будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В то же время Палата представителей ранее приняла собственную версию NDAA: в нем содержится запрет для любых лиц из США на транзакции, финансирование и любое сотрудничество по российскому суверенному долгу.

В свою очередь сенатская резолюция о санкциях была разработана по образцу законопроекта DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Акт для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений"), ранее предлагавшегося Крисом ван Холленом и республиканцем Марком Рубио.

DETER Act предполагал целый набор санкций, включая запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, подпадающих под юрисдикцию США. Однако, как указывали ван Холлен и Рубио, их инициатива являлась более эффективной для сдерживания, поскольку подразумевала введение санкций только тогда, когда был установлен факт внешнего вмешательства в американскую политику.