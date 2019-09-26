Политика

03:45 26.09.2019

Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

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Зеленский: если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать и США, и не только их

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращения войны и возвращения всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #нормандский_формат #сша #зеленский #украина #привлечение
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