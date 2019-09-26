Политика

03:32 26.09.2019

Лидер британской оппозиции не против всеобщих выборов, если Джонсон получит отсрочку Brexit

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Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что поддержит проведение всеобщих выборов при условии, что премьер Борис Джонсон сначала получит отсрочку для выхода страны из ЕС.

"Он (Джонсон - ИФ) говорит, что хочет всеобщие выборы, я тоже хочу всеобщие выборы", - сказал Корбин, выступая в среду в британском парламенте.

"Это очень просто, если он хочет выборы, то он должен получить продление (срока выхода Великобритании из ЕС - ИФ), и тогда давайте проведем это голосование", - отметил лидер лейбористов.

Корбин добавил, что Джонсон должен уйти со своего поста "во благо Великобритании".

Ранее в среду Джонсон призвал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо - пойти на досрочные выборы.

"Я заявляю, что пора выполнить Brexit. Альтернатива этому - голосование по доверию правительству, и в таком случае - вас ждет "судный день" наедине с избирателями", - сказал он в парламенте, обращаясь к оппозиции.

Джонсон подчеркнул, что оппозиционеры при желании уже вечером в среду могут запросить проведение голосование по доверию правительству. В таком случае само голосование можно будет провести уже в четверг. Отказ парламента выразить доверие кабинету министров спровоцировал бы досрочные выборы, к которым уже не первую неделю стремится Джонсон.

Джонсон нацелен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября 2019 года, однако парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit. Пока что Джонсон не соглашается сделать это.

Теги: #оппозиция #выборы #британия
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