Политика

03:27 26.09.2019

Зеленский о критике европейских лидеров: я сказал правду, за помощь Украине спасибо, но тот же "Северный поток-2" для нас угроза

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Зеленский о критике европейских лидеров: я сказал правду, за помощь Украине спасибо, но тот же "Северный поток-2" для нас угроза

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен лидерам стран ЕС за помощь Украине, но считает справедливой прозвучавшую критику в их адрес во время телефонного разговора в конце июля с президентом США Дональдом Трампом.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других. Разговор с Трампом происходит в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали такое сильное давление на строительство "Северного потока-2", и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этом разговоре, или о которых я не говорил", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский указал, что, например, решение о возвращении РФ в ПАСЕ принималось еще не при его президентстве. "Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не хочет ни о ком говорить плохо, и всем, кто помогает Украине, он благодарен. "Но я сказал правду, потому что "Северный поток-2" для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, "Северный поток" – это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за всё остальное большое спасибо", - пояснил он.

Теги: #сша #зеленский #критика #украина #европейские_лидеры
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