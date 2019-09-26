Политика

02:53 26.09.2019

Зеленский: Лавров подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе

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Зеленский: Лавров подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялся короткий диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме 24 сентября в Нью-Йорке, который говорил ему, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе.

"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия – ИФ) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией – ИФ). Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что украинская сторона делает всё для прекращения войны на Донбассе. "Это наша страна, это наша земля, если вы (Россия – ИФ) готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей", - указал он, говоря о своем коротком разговоре с Лавровым.

Ранее источник в Офисе президента Украины сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 24 сентября президент Зеленский во время короткого общения с главой РФ Лавровым по инициативе последнего говорил с ним о подготовке встречи в "нормандском формате",

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат", - рассказал агентству источник.

На данном приеме от имени Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН присутствовали сам президент США, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой 24 сентября встречался Нью-Йорке Зеленский, и другие мировые лидеры.

Теги: #лавров #сша #зеленский #украина
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