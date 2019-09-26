Политика

02:41 26.09.2019

Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

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Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что на него, как лидера независимого государства, никто не может оказывать давление, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах.

"Независимость – очень важный аргумент для каждой демократической страны. И я не хочу, чтобы любой мой ответ был направлен на то, чтобы нас привлекли к выборам в другой стране, с любым их исходом. Я не хочу этим заниматься. И поэтому я сказал, что на меня никто давить не может, и никто давить не будет", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя результаты своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

 Зеленский подчеркнул, что он открыт на своем посту президента Украины. "Пожалуйста, опубликуйте хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что такие разговоры между главами, президентами независимых стран не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы. Но я не боюсь, вы сами всё видите", - указал он.

При этом, по словам Зеленского, он ожидал публикации Белым домом только "их части" (американской стороны – ИФ) расшифровки его телефонного разговора с Трампом 25 июля, но не видит в этом какой-то проблемы.

Зеленский также признал, что в связи с данной ситуацией стал популярным в США во время своего рабочего визита, но для него главным является не такая популярность, а он хочет быть нужным, прежде всего, Украине.

 

Теги: #сша #зеленский #украина #мнение
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