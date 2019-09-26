Зеленский считает, что донес Трампу позицию, что Крым – неотъемлемая часть Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сумел донести президенту США Дональду Трампу позицию, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. Вы знаете, что были высказывания, что как там люди… если они не на украинском, а на русском языке разговаривают, то это больше не Украина, чем Украина. Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя результаты своей встречи с Трампом.

Зеленский сообщил, что рассказал Трампу, какое красивое место Крым. "И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым – ИФ) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп – ИФ) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США – ИФ) будем вам помогать", - отметил президент Украины..