Политика

00:37 26.09.2019

Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

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Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов, сообщил глава украинского государства во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров.

"Прежде всего, речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Дополнительно президенты Украины и США обсудили реформы и борьбу с коррупцией. "Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что уже проводится работа по преодолению коррупции, в частности, принят ряд законов.

Также Зеленский и Трамп обсудили вопросы энергетической безопасности. "Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по газу, энергетической безопасности, углю. Все это обсудили", - указал президент Украины.

 

Теги: #сша #зеленский #трамп #украина
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