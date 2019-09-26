Политика

00:18 26.09.2019

Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

1 мин читать
Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не опубликовал бы стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы в Киеве были против этого.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - подчеркнул президент США на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Теги: #сша #трамп #украина #разговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:37 26.09.2019
Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

00:11 26.09.2019
Зеленский на встрече с еврейскими организациями США: Украина не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости

Зеленский на встрече с еврейскими организациями США: Украина не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости

23:05 25.09.2019
В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

23:01 25.09.2019
Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

22:32 25.09.2019
Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

22:16 25.09.2019
Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

22:12 25.09.2019
Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

22:10 25.09.2019
Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

21:52 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

21:48 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, реформы, борьбу с коррупцией и энергетическую безопасность

В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений

Республиканцы в конгрессе разделились во мнениях относительно стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента

Российское предложение о моратории на РСМД в Европе не заслуживает доверия, считают в НАТО

Президент Украины обсудил с премьером Норвегии поддержку в энергетической сфере, включая добычу газа

Трамп назвал самой большой в истории "охотой на ведьм" скандал с телефонным разговором с Зеленским

В Раде уже четыре законопроекта о столице, два из них – инициировали в "Слуге народа"

Зеленский и Йоханнис обсудили украинско-румынское сотрудничество в энергетике, договорились об обмене визитами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА