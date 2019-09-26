Трамп заявил, что не опубликовал бы разговор с Зеленским, если бы тот был против

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не опубликовал бы стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы в Киеве были против этого.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - подчеркнул президент США на пресс-конференции в Нью-Йорке.