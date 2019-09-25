Политика

23:01 25.09.2019

Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

2 мин читать
Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

"Я хочу, чтобы он сделал все, что он может… Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов… Все это ужасно", - сказал он во время встречи с Зеленским в среду в Нью-Йорке.

 "Я знаю, что президент Украины хочет остановить коррупцию. Я считаю, что его избрали, прежде всего, чтобы победить коррупцию. И если он сделает, то окажет всему миру большую услугу. Думаю, что у него получится добиться успеха", - подчеркнул Трамп.

Президент США также говорил о необходимости борьбы с коррупцией в ответ на призыв Зеленского инвестировать в Украину.

Зеленский рассказал Трампу о большом количестве принимаемых сейчас Верховной Радой Украины законов, которые направлены на реформы в правоохранительной системе для борьбы с коррупцией и в экономике.

Далее в ходе общения со СМИ Трамп, вспоминая о скандале с удаленными электронными письмами экс-главы Госдепартамента и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, и обращаясь к Зеленскому, сказал: "У нас тоже есть коррупция, господин президент. У нас тоже есть много коррупции в нашем правительстве".

Теги: #сша #трамп #украина #дело_байдена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 25.09.2019
В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

22:32 25.09.2019
Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

22:16 25.09.2019
Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

22:12 25.09.2019
Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

22:10 25.09.2019
Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

21:52 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампм заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

Зеленский на встрече с Трампм заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

21:48 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

21:36 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

21:23 25.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

19:58 25.09.2019
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента

Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор будет снова расследовать дело компании, связанной с сыном Байдена - стенограмма

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений

Республиканцы в конгрессе разделились во мнениях относительно стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Российское предложение о моратории на РСМД в Европе не заслуживает доверия, считают в НАТО

Президент Украины обсудил с премьером Норвегии поддержку в энергетической сфере, включая добычу газа

Трамп назвал самой большой в истории "охотой на ведьм" скандал с телефонным разговором с Зеленским

В Раде уже четыре законопроекта о столице, два из них – инициировали в "Слуге народа"

Зеленский и Йоханнис обсудили украинско-румынское сотрудничество в энергетике, договорились об обмене визитами

Зеленский в разговоре с Трампом сказал, что Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли - стенограмма Белого дома

Трамп Зеленскому: посол США была "катастрофой", и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими

Зеленский в разговоре с Трампом говорил о важности энергетической независимости Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА