Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

"Я хочу, чтобы он сделал все, что он может… Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов… Все это ужасно", - сказал он во время встречи с Зеленским в среду в Нью-Йорке.

"Я знаю, что президент Украины хочет остановить коррупцию. Я считаю, что его избрали, прежде всего, чтобы победить коррупцию. И если он сделает, то окажет всему миру большую услугу. Думаю, что у него получится добиться успеха", - подчеркнул Трамп.

Президент США также говорил о необходимости борьбы с коррупцией в ответ на призыв Зеленского инвестировать в Украину.

Зеленский рассказал Трампу о большом количестве принимаемых сейчас Верховной Радой Украины законов, которые направлены на реформы в правоохранительной системе для борьбы с коррупцией и в экономике.

Далее в ходе общения со СМИ Трамп, вспоминая о скандале с удаленными электронными письмами экс-главы Госдепартамента и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, и обращаясь к Зеленскому, сказал: "У нас тоже есть коррупция, господин президент. У нас тоже есть много коррупции в нашем правительстве".