Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

Президент США Дональд Трамп подчеркивает, что Украина является стратегически важной страной для Европейского союза, и европейские страны должны больше помогать Украине в сложные времена.

"США помогают Украине, но другие страны должны больше помогать Украине, Германия, Франция, европейские нации должны помогать больше. Они должны чувствовать больше вины за то, что не делают то, что им следовало бы делать. Вы стратегически очень важны для ЕС. Они это знают и фактически говорили мне это, но этого не видно на деле. Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом", - сказал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке.

Трамп также указал, что "Украина потеряла Крым во время другой администрации (США – ИФ), не во время администрации Трампа, во время администрации Обамы".

"Я не думаю, что это должно быть произойти с Украиной, но это произошло уже некоторое время назад", - отметил он.