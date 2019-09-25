Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

Президент США Дональд Трамп в среду выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут встретиться и решить проблемы, существующие в российско-украинских отношениях.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому в ходе встречи в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях. "Вы недавно добились прогресса (в отношениях - ИФ) с Россией", - сказал Трамп. "И продолжайте делать это", - посоветовал американский лидер.