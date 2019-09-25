Политика

22:12 25.09.2019

Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

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Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", - сказал Зеленский на встрече с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь". Американский лидер отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

Кроме того, в ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

"Однако вы забыли назвать даты (для визита - ИФ)", - сказал президент Украины. Эти слова вызвали смех у журналистов. Отвечая на эту реплику, Трамп указал на журналистов и посоветовал Зеленскому спросить у них, когда было бы лучше приехать с визитом.

Теги: #президент #сша #приглашение #украина
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