Политика

22:10 25.09.2019

Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

3 мин читать
Зеленский в разговоре с Трампом выражал готовность встретиться с Джулиани, чтобы заверить в наличии друзей США в новой власти

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре в конце июля с президентом США Дональдом Трампом выражал готовность встретиться с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы заверить в наличии "никого, кроме его друзей" в новой украинской власти.

Отвечая на слова Трампа о том, что необходимо разобраться с ролью Украины в деле о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, по которому 24 июля перед Конгрессом США давал показания расследовавший его спецпрокурор Роберт Мюллер, Зеленский отметил, что "открыт для любого будущего сотрудничества".

Зеленский сообщил, что один из его помощников встречался с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. "И мы надеемся, что господин Джулиани сможет приехать в Украину и встретиться с ним, когда он приедет. Я только хочу заверить вас еще раз, что вокруг меня нет никого, кроме ваших друзей. Я окружаю себя только лучшими и наиболее опытными людьми", - отметил президент Украины в разговоре с Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома в среду.

Зеленский подчеркнул, что он и Трамп "друзья, хорошие друзья", и у президента США есть друзья в Украине, и две страны должны продолжать свое стратегическое партнерство.

"Я также планирую окружить себя прекрасными людьми и в дополнение к этому расследованию я гарантирую, как президент Украины, что все расследования будут проводиться открыто и чистосердечно. В этом я могу вас заверить", - заявил он Трампу.

Президент США в свою очередь продолжил разговор словами о том, что бывший украинский генпрокурор был "очень хорошим" и был уволен "несправедливо". Трамп высказал пожелание, чтобы "господин Джулиани, очень уважаемый человек, который был прекрасным мэром Нью-Йорка", мог позвонить Зеленскому, вместе с генеральным прокурором США Уильямом Барром. При этом украинский президент не дал на эту просьбу конкретного ответа.

Дальше в разговоре Трамп еще раз упомянул о желании организовать телефонный разговор Джулиани и Барра с Зеленским. После этого он выразил надежду на успешное развитие Украины и ее экономики, и сказал, что у него много друзей в Украине.

Зеленский в ответ отметил, что он знает несколько друзей Украины, которые живут в США, а последний раз, когда он приезжал в США, он останавливался в небоскребе Trump Tower.

Он поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон и заверил, что "мы будем очень серьезно относиться к делу, и будем работать над расследованием".

Трамп вновь указал, что скажет Джулиани и Баруу позвонить Зеленскому. Он также отметил, что когда Зеленский будет готов приехать в Белый дом, он может дать об этом знать в любое время, и стороны будут работать над организацией визита.

Зеленский сказал, что будет рад встретиться с Трампом и узнать его лучше. Он также пригласил президента США в ответ посетить Киев.

Теги: #сша #стенограмма #украина #лидеры #разговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 25.09.2019
В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

В Минюсте США изучили стенограмму разговора Трампа с Зеленским и не нашли нарушений

23:01 25.09.2019
Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

Трамп о "деле Байдена": я говорил с Зеленским о том, что сделать в его силах для борьбы с коррупцией

22:32 25.09.2019
Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

Трамп: Украина является стратегически важной для ЕС, и я будут говорить европейским лидерам, что они должны помогать ей больше

22:16 25.09.2019
Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

Трамп надеется, что Зеленский и Путин соберутся и решат проблемы в двусторонних отношениях

22:12 25.09.2019
Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

Трамп пообещал Зеленскому постараться посетить Украину

21:52 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампм заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

Зеленский на встрече с Трампм заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

21:48 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

21:36 25.09.2019
Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

21:23 25.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

20:09 25.09.2019
Республиканцы в конгрессе разделились во мнениях относительно стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Республиканцы в конгрессе разделились во мнениях относительно стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на встрече с Трампом: Генпрокурор Украины должен расследовать любые дела

Зеленский на встрече с Трампом: помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента

Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор будет снова расследовать дело компании, связанной с сыном Байдена - стенограмма

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Украины и премьер Сент-Винсента и Гренадин подписали коммюнике об установлении дипотношений

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента

Российское предложение о моратории на РСМД в Европе не заслуживает доверия, считают в НАТО

Президент Украины обсудил с премьером Норвегии поддержку в энергетической сфере, включая добычу газа

Трамп назвал самой большой в истории "охотой на ведьм" скандал с телефонным разговором с Зеленским

В Раде уже четыре законопроекта о столице, два из них – инициировали в "Слуге народа"

Зеленский и Йоханнис обсудили украинско-румынское сотрудничество в энергетике, договорились об обмене визитами

Зеленский в разговоре с Трампом сказал, что Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли - стенограмма Белого дома

Трамп Зеленскому: посол США была "катастрофой", и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими

Зеленский в разговоре с Трампом говорил о важности энергетической независимости Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА