Политика

21:52 25.09.2019

Зеленский на встрече с Трампм заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

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Зеленский на встрече с Трампм заявил, что президент США не оказывал на него никакого давления

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и тот не оказывал на него давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", - сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы в США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, в частности, так как посчитали, что тот пытался оказывать давление на Зеленского, чтобы тот расследовал дело сына бывшего президента США Джо Байдена.

Теги: #сша #украина #лидеры #разговор
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