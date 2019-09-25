Политика

19:45 25.09.2019

Российское предложение о моратории на РСМД в Европе не заслуживает доверия, считают в НАТО

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Российское предложение о моратории на РСМД в Европе не заслуживает доверия, считают в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг действительно получил письмо из России с предложением введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил "Интерфаксу" чиновник в аппарате Альянса.

По его словам, "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)".

Собеседник агентства сослался на слова официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску о том, что в этом предложении нет ничего нового, оно уже звучало раньше.

"Пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8, это предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", - подчеркнул источник.

В то же время в полученном "Интерфаксом" письменном комментарии Лунгеску, подтвердившей поступление в НАТО соответствующего письма от российских властей, говорится: "Важно вспомнить факты: Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия Договора о РСМД. Союзники по НАТО провели свою собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что это является нарушением Договора о РСМД".

"В течение более шести лет союзники пытались вернуть Россию к соответствию с Договором о РСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора. Все союзники согласились с тем, что ответные меры НАТО будут взвешенными, ответственными и предприняты скоординированным образом. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия", - заявила официальный представитель НАТО.

"Мы не хотим новой гонки вооружений и не собираемся развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - подчеркнула Лунгеску.

"Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный актор", - добавила представитель НАТО.

Теги: #реакция #россия #предложение
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