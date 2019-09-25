Политика

18:39 25.09.2019

Трамп назвал самой большой в истории "охотой на ведьм" скандал с телефонным разговором с Зеленским

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Трамп назвал самой большой в истории "охотой на ведьм" скандал с телефонным разговором с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что скандал вокруг его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским является самой большой в истории "охотой на ведьм".

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - сказал он журналистам в Нью-Йорке после публикации стенограммы этого разговора Белым домом.

Он добавил, что не оказывал на Зеленского "вообще никакого давления" в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

Теги: #зеленский #трамп #звонок
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