Зеленский и Йоханнис обсудили украинско-румынское сотрудничество в энергетике, договорились об обмене визитами

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в рамках рабочей поездки в США с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом осудили сотрудничество двух стран в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношения.

"Глава Украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим стремлением нашего государства", - сообщается на сайте Офиса президента Украины в среду вечером.

Согласно информации, лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - отметил Зеленский.