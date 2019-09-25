Зеленский в разговоре с Трампом говорил о важности энергетической независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил о важности достижения энергетической независимости Украины.

"И одна из тем, которая очень важна для Украины, это энергетическая независимость. Я верю в то, что мы можем быть очень успешны (в этом - ИФ), и сотрудничать с Соединенными Штатами по теме энергетической независимости. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть", - сказал он, согласно стенограмме разговора, распространенной Белым домом в среду.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.