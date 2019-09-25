Конфликты в Минздраве будут решаться после приезда Скалецкой - Гончарук

Конфликт между руководством Министерства здравоохранения Украины и сотрудниками ведомства будет решаться после приезда из США министра Зоряны Скалецкой, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции в Киеве в среду.

Кроме того, премьер отметил, что не собирается вмешиваться в кадровую политику министерств.

"Я знаю, что в министерстве работает много профессиональных и порядочных людей. У меня также нет никаких сомнений относительно профессиональных качеств министра здравоохранения. Есть один аспект, о котором мы сегодня говорили в контексте другого министерства. Аспект заключается в том, что мы договорились с министрами, я не вмешиваюсь в кадровую политику министерства. Поэтому министр самостоятельно определяет с кем ей работать, с кем не работать. Но мне кажется, что ситуация в Минздраве это вопрос скорее недоразумения между людьми, чем какой-то основополагающий конфликт",- сказал он.

Ранее ряд сотрудников Министерства здравоохранения заявил о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства, обратившись с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку.

Речь, в частности, идет о направлении закупок и поставок лекарств для тяжелобольных пациентов, автомобилей экстренной медицинской помощи в пилотных регионах, автономизации Института рака, Института сердца, "Охматдета", Центра детской кардиологии и кардиохирургии, медицинские услуги в которых с 2020 года должны стать доступными в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", а также в утверждении реестра цен на препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Как сообщали источники в Минздраве, в понедельник, 23 сентября, заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук на совещании сотрудников директората медицинских услуг заявил о несогласии с действиями руководства директората, в частности, с действиями Сухоруковой. При этом замминистра подчеркнул неизменность курса на трансформацию системы здравоохранения и отметил, что руководство Минздрава не планирует увольнения сотрудников ведомства, однако намерено пересмотреть их функционал и должностные обязанности.

Аудиозапись совещания обнародована на одном из интернет-ресурсов.

В настоящее время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в США, где принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

По информации советника министра Дмитрия Раимова, Минздрав принял решение об аудите деятельности всех сотрудников ведомства и оценке их эффективности согласно действующему законодательству.