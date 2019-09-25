Политика

17:46 25.09.2019

Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор будет снова расследовать дело компании, связанной с сыном Байдена - стенограмма

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Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор будет снова расследовать дело компании, связанной с сыном Байдена - стенограмма

Президент Украины Владимир Зеленский обещал президенту США Дональду Трампу, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с Хантером Байденом - сыном экс-вице-президента США Джо Байдена, и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для содействия в этом расследовании.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом 25 июля в ответ на слова президента США о том, что "многие люди" хотят выяснить правдивость "многих разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил расследование" (стенограмма разговора опубликована на сайте Белого дома в среду, 25 сентября).

Зеленский также попросил о предоставлении информации по этому вопросу: "Я бы очень просил вас, если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, это было бы очень полезно для расследования".

Перед этим Трамп сказал: "Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и много людей хотят выяснить, что вы можете сделать с министром юстиции США, и это было бы хорошо. Байден говорил на каждом углу, что он прекратил расследование (по компании Burisma - ИФ). Так что если вы сможете все это продолжить… Вся эта история, как по мне, ужасна".

В свое время сын Джо Байдена Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине относительно компании проводилось расследование.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.

Теги: #стенограмма #зеленский #трамп #звонок #байден
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