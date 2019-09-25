Зеленский в телефонном разговоре с Трампом в июле сообщил о готовности Украины купить больше "Джевелинов" у США

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле 2019 года заявил о готовности Украины купить больше "Джевелинов" (противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin) у Соединенных Штатов.

"Мы готовы продолжать сотрудничество для дальнейших шагов, а именно мы почти готовы купить больше Джевелинов у Соединенных Штатов для целей обороны", - сказал Зеленский, следует из расшифровки телефонного разговора двух лидеров, опубликованной на сайте Белого дома в среду.