Политика

17:16 25.09.2019

Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

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Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на встрече с советником по стратегическим вопросам оборонной реформы от Великобритании генералом сэром Гордоном Мессенджером обсудил поддержку со стороны Лондона реформ в секторе обороны и безопасности Украины, а также новую стратегию национальной безопасности.

"А.Данилюк и Г.Мессенджер обсудили ситуацию на Востоке нашей страны. В этом контексте Г.Мессенджер высказал мнение о важности опыта Украины в борьбе с гибридной российской агрессией", - сообщает в среду пресс-служба СНБО Украины.

Стороны также обменялись опытом в вопросе методологии определения рисков национальной безопасности.

Теги: #великобритания #снбо #оос #данилюк
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