В выступлении Зеленского на сессии Генассамблеи ООН не хватало позиции по миротворцам – И.Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает выступление президента Украины Владимира Зеленского на 74-й сессии Генассамблеи ООН достойным, однако указывает на целесообразность упомянуть вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

"Выступление президента Зеленского на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН – достойное. Назвал РФ тем, кем она является - агрессором, правильные акценты о Донбассе, вспомнил Василия Слипака…", - написала Геращенко в Фейсбуке.

В то же время, по ее мнению, в выступлении не хватало позиции по миротворцам.

"Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и подготовке к местным выборам", - считает нардеп.