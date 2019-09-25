Политика

16:44 25.09.2019

Зеленский: сильный лидер - не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь

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Зеленский: сильный лидер - не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в современном мире сильный лидер – это не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь.

"Не думайте, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю полностью. Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. По моему мнению, нам всем нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека", - сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Теги: #оос #зеленский #оон
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