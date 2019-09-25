Политика

16:44 25.09.2019

Зеленский в ООН выразил надежду, что разговоры о возможной Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для мира, а "не анонсом"

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Зеленский в ООН выразил надежду, что разговоры о возможной Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для мира, а "не анонсом"

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН выразил надежду, что разговоры о возможности Третьей мировой войны, которая в случае ее начала будет последней для мира, являются следствием осознания ее угрозы, а "не анонсом".

"Кто-то сейчас говорит, Третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс. Спасибо", - сказал он, завершая свое выступление в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду.

Теги: #зеленский #оон
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