Политика

16:28 25.09.2019

Зеленский выступает за обновление таких международных институций как ООН

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Зеленский выступает за обновление таких международных институций как ООН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня такие международные институции как ООН нуждаются в обновлении.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных! Наций… Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Теги: #зеленский #оон
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