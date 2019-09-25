Зеленский выступает за обновление таких международных институций как ООН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня такие международные институции как ООН нуждаются в обновлении.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных! Наций… Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.