Зеленский: завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий – первоочередные задачи, но не ценой права Украины на собственный выбор

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.

"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор", - сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.